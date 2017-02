Final Fantasy XV: la patch per PlayStation 4 Pro arriva il 21 febbraio

Durante l'ultimo Active Time Report,ha annunciato che il prossimo aggiornamento diarriverà il 21 febbraio e introdurrà il supporto per PS4 Pro, oltre ad altre novità legate al gameplay.

Su PlayStation 4 Pro, il gioco girerà a 1080p con target a 60 fps (framerate massimo ottenibile in determinate situazioni di gioco), l'aumento del level cap a 120, la possibilità di salvare 200 foto anzichè 150 e infine l'aggiunta di opzioni per riprodurre musica quando si cavalca un Chocobo. Infine, vengono aggiunte le quest a tempo limitato, accessibili solamente nel corso di determinati eventi speciali. L'update sarà scaricabile a partire dal 21 febbraio su PS4 e Xbox One.