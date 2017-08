Final Fantasy XV PC: 4K e 60FPS irraggiungibili al momento con una GTX 1080 Ti

Durante un'intervista rilasciata alla testata di PC Gamer, Hajime Tabata è tornato a discutere di, versione per PC del J-RPG in arrivo nel corso del 2018.

Come già vi abbiamo riferito sulle nostre pagine, Final Fantasy XV supporterà su PC diversi miglioramenti tecnici e feature grafiche, tra cui le texture in 4K e svariati effetti NVIDIA Gameworks (HFTS, VXAO, Turf, Flow, e HairWorks).

Tutto questo porterà inevitabilmente ad appesantire il carico di lavoro delle configurazioni PC, rendendo - a detta dello stesso Tabata - molto difficoltoso accostare la risoluzione 4K ai 60FPS. Considerando la build attuale del gioco, nemmeno una GTX 1080 Ti è in grado di raggiungere tale obiettivo.

"Supportare i 60FPS sarà possibile, ma considerando le specifiche di cui necessiterete per raggiungere quel livello - con il 4K nativo, l'HDR e i 60FPS - la macchina che abbiamo qui non è stata in grado di riuscirci al momento. Si tratta di una GTX 1080 Ti, e persino con questa non è stato possibile arrivare ai 60 frame".

Alcuni potrebbero pensare di risolvere il problema servendosi di una configurazione SLI, applicando quindi una seconda GTX 1080 Ti. Nemmeno in questo caso, secondo Tabata, si otterrebbe il risultato sperato: "Non consente di raggiungere propriamente i 60FPS. Se hai due schede grafiche che lavorano in tandem, c'è sempre quel piccolo ritardo nella comunicazione dei dati fra le due schede, ed è il motivo per cui lo rende impossibile".

Square-Enix è ovviamente ancora al lavoro sulla versione PC del gioco, e non è quindi da escludere che con un buon lavoro di ottimizzazione la situazione possa migliorare al momento del lancio. Ricordiamo che Final Fantasy: Windows Edition uscirà su PC nel corso del 2018.