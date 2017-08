Final Fantasy XV PC: Hajime Tabata non esclude di inserire l'editor di livelli

Intervistato recentemente da Engadget,non ha escluso chepossa includere un editori di livelli, sebbene al momento non ci siano ancora certezze in merito.

Queste le parole di Tabata estratto dall'intervista di Engadget: "Per quanto riguarda il modding, non abbiamo potuto fare assolutamente nulla su console per limitazioni tecniche ma su PC questo ostacolo viene definitivamente risolto. Su PC esiste una vastissima cultura relativa alla personalizzazione e alle espansioni, penso alle mod ad esempio, oppure agli editor di livelli. Ammetto che stiamo pensando di inserire un level editor, tuttavia è ancora presto per sbilanciarci, al momento però è una porta che stiamo lasciando aperta..."

Anche il supporto per le mod è attualmente in discussione, maggiori dettagli a riguardo potrebbero arrivare durante l'autunno. Final Fantasy XV Windows Edition è atteso per il 2018 su PC.