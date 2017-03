Final Fantasy XV su PC? Hajime Tabata risponde con un no comment

Durante la GDC,ha annunciato una partnership conper la sperimentazione di nuove tecnologie legate ae al. Per l'occasione, è stata mostrata una tech demo diin azione sulla nuova. Confermato dunque l'arrivo del gioco su PC?

Non proprio, in quanto rispondendo a una domanda riguardo una possibile versione PC di Final Fantasy XV, Hajime Tabata si è limitato a esprimersi con un deciso e lapidario "no comment". Questo non vuol dire che il gioco non uscirà su piattaforma Windows in futuro, al momento però non ci sono conferme dirette da parte degli sviluppatori e del publisher, l'edizione PC di Final Fantasy XV non è mai stata annunciata e per il momento il gioco resta disponibile solamente su console.