Final Fantasy XV: il personaggio di Noctis è ispirato a Kurt Cobain

Durante una presentazione tenuta dain occasione della Game Developers Conference, il lead writer diha voluto parlare dello sviluppo del gioco, del lavoro incessante del team e delle ispirazioni che si trovano dietro ambienti e personaggi, rivelando un inedito dettaglio sul Principe Noctis.

Inoue ha spiegato di come il team si sia impegnato nel fondere la realtà al fantasy, concetto alla base di Final Fantasy XV, spiegando che la città di Insomnia contiene elementi ispirati a Londra, New York, Parigi e Tokyo, tuttavia, l'approccio con i personaggi è stato differente. Inoue ha raccontato che preferisce creare personaggi non ispirati a volti reali, perché preferisce dar loro un background originale, come nel caso di Prompto: un ragazzo allegro e spensierato che attraversa momenti di buio, e che nella vita è passato attraverso insicurezze e solitudine. L'unica eccezione a questa regola, però, è stato il Principe Noctis Lucis Caelum.

Lavorando con il doppiatore giapponese del protagonista, Dan Inoue ha trovato una figura di riferimento realmente esistita sulla quale basarsi per il personaggio di Noctis, ovvero Kurt Cobain. La sua intenzione era quella di far trasparire il disagio del Principe nei confronti del suo ruolo, ed è così che ha voluto ispirarsi al leader dei Nirvana, pensando a Noctis "come a una rockstar che si rifiuta di stare sotto i riflettori".

Infine, il lead writer ha parlato del sistema di dialoghi che caratterizza il viaggio dei quattro protagonisti di Final Fantasy XV, in grado di interagire tra essi con brevi conversazioni. Per far sì che gli scambi di battute risultassero naturali e spontanei, il team ha utilizzato diverse tecniche linguistiche, tra le quali la comunicazione non verbale, e una tecnica ispirata ad Aaron Sorkin (ogni battuta riprende le parole della precedente).