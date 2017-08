Final Fantasy XV Pocket Edition annunciato per iOS e Android

arriverà anche su piattaforme mobile.ha annunciato, in arrivo su iOS, Android e device Windows 10 nel corso del 2017.

La Pocket Edition presenterà personaggi, storia e situazioni della versione console, il gioco viene però riproposto con uno stile grafico super deformed e sistema di controllo touch riprogettato per i dispositivi mobile.

Final Fantasy XV Pocket Edition includerà dieci capitoli, il primo dei quali disponibile per il download gratuito, gli altri sbloccabili a pagamento. In apertura trovate il trailer di debutto del gioco mentre in calce alla notizia sono presenti i primi screenshot diffusi dal publisher.