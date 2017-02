Final Fantasy XV potrebbe supportare Scorpio, nessun piano al momento per Switch

Nel corso di un'intervista rilasciata a Dualshockers , il Director diha confermato che il gioco potrebbe supportare la potenza hardware di, mentre al momento non c'è nessun piano per un porting su

Disponibile dal 29 Novembre su Playstation 4 e Xbox One, Final Fantasy XV è già in grado di supportare la potenza extra offerta da PS4 Pro, e a quanto pare gli sviluppatori stanno pensando di fare altrettanto con Xbox Scorpio (resta da capire se ci saranno differenze tecniche con la versione potenziata della console Sony). Riguardo a un possibile porting del gioco su Nintendo Switch, invece, Tabata ha dichiarato che al momento non c'è nessun piano in merito. Con l'occasione vi riproponiamo la nostra recensione di Final Fantasy XV.