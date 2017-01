Final Fantasy XV: presto verrà trasmesso un nuovo Active Time Report

ha confermato che il prossimodiverrà trasmesso molto presto: durante l'evento saranno annunciate tutte le novità e gli aggiornamenti attesi per il gioco nel corso del 2017.

Probabilmente sarà il Game Director Hajime Tabata ad inaugurare il primo Active Time Report del 2017, occasione in cui potrà parlare degli aggiornamenti in arrivo su Final Fantasy XV nel corso dell'anno: finalmente sapremo qualcosa in più sul contenuto dei DLC? Non rimane che attendere la data ufficiale dell'evento. Vi ricordiamo che nelle ultime ore è arrivato un comuicato ufficiale di Square Enix con i dati di vendita del gioco (si parla di 6 milioni di copie distribuite in tutto il mondo).