Final Fantasy XV: prima immagine dell'editor dei personaggi

DualShockers ha recentemente visitato la sede diin Giappone e in questa occasione ha potuto intervistare, producer di. Tra i tanti argomenti toccati dal produttore giapponese, troviamo anche l'editor dei personaggi che farà la sua comparsa con uno dei prossimi aggiornamenti.

Purtroppo Tabata non ha potuto dire molto, limitandosi a confermare che l'editor è in fase di sviluppo: l'idea è quella di rendere disponibile il tool anche per il comparto multiplayer, così che i giocatori possano dar vita a un personaggio inedito e utilizzarlo sia nello Story Mode che nelle varie modalità multigiocatore.

Tabata ha concesso alla redazione di DualShockers di scattare una foto dell'editor, che potete vedere in calce alla notizia. L'immagine mostra tre diversi parametri, ovvero altezza, dimensione della testa e corporatura. Ricordiamo come il tutto sia ancora in una fase rudimentale della lavorazione, come confermato dal producer, al momento non sappiamo quando lo strumento vedrà effettivamente la luce.

Per approfondire l'argomento e per leggere l'intervista completa ad Hajime Tabata vi rimandiamo a questo indirizzo.