Final Fantasy XV: prime immagini dell'action figure Play Arts Kai di Lunafreya

si unisce alla linea di action figure Play Arts Kai di, fra cui rientravano già Nocts, Prompto, Gladio e Ignis. Potete ammirare la statuina dedicata a Lunafreya tramite gli screenshot che trovate in calce alla notizia.

L'action figure arriverà in Giappone nel mese di luglio, e sarà venduta al prezzo di 13,000 Yen (circa 106 euro). Come è possibile notare dalle immagini pubblicate da Square-Enix, la statuina include quattro mani intercambiabili e il Tridente dell'Oracolo.

Al momento, non vi è nessuna notizia riguardo ad un rilascio in Occidente; rimanete sulle nostre pagine per tutti gli eventuali aggiornamenti.



Ricordiamo che nella giornata di oggi è stato invece confermato l'arrivo in Europa della colonna sonora di Final Fantasy XV in edizione fisica.