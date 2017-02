Final Fantasy XV: problemi con le tute Magitek, troppo simili ai Power Rangers

aveva annunciato l'arrivo del DLC "" diper il 21 febbraio ma durante l'ultimo, Hajime Tabata ha rivelato che il pacchetto non arriverà questo mese: oggi emergono nuovi dettagli sui motivi del rinvio.

Square-Enix si è vista costretta a rimandare il lancio del DLC a causa di dispute legali con i proprietari dei diritti dei Power Rangers, i nuovi esoscheletri sarebbero infatti molto simili alle tute dei noti personaggi e questo avrebbe fatto adirare Toei e Saban, società che detengono ogni diritto di sfruttamente sui personaggi Super Sentai e Power Rangers. Non ci resta dunque che attendere per capire quando potremo iniziare a utilizzare gli esoscheletri Magitek in Final Fantasy XV.