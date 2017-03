L'ultimo aggiornamento diha aggiunto al gioco due tracce audio tratte dalla colonna sonora di, primo DLC del gioco ora disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One.

Entrambi i pezzi sono composti da Keiichi Okabe, autore anche della colonna sonora di NieR Automata. Lo YouTuber "Belzifer" ha caricato i due brani su YouTube, in calce alla notizia potrete quindi ascoltare Shield of the King e Battle at the Bridge.

Ricordiamo che nella giornata di ieri, Square-Enix ha pubblicato un corposo aggiornamento per Final Fantasy XV che aggiunge il supporto per Episode Gladio e apporta varie modifiche al Capitolo 13.