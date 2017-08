Final Fantasy XV: i requisiti raccomandati per la versione PC

Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine,, dopo essere arrivato lo scorso settembre su PS4 e Xbox One, farà il suo debutto su Windows PC nel corso del 2018. Andiamo ora a dare uno sguardo a quelli che sono i requisiti raccomandati per questa versione del gico.

Di seguito, vi riportiamo i requisiti raccomandati di Final Fantasy XV per PC:

GPU: Geforce 1080Ti

CPU: Intel i7 3.4ghz o Ryzen 7 1700

RAM: 16GB

Headset 5.1 o 7.1 audio surround

HDD: 170GB

Confermata inoltre la compatibilità del titolo con la risoluzione nativa 4K e l'High Dynamic Range (necessario un display compatibile con Windows 10 Creator Update per l'HDR10). Le opzioni grafiche possono inoltre essere settate in modo supportare una risoluzione massima di 8K.

Final Fantasy XV Windows Edition arriverà su PC nel corso del 2018. Qui potete dare uno sguardo al primo trailer e ad una serie di screenshot.