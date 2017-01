Final Fantasy XV: le ricompense delle missioni di soccorso

presenta numerose missioni secondarie piuttosto singolari, che vi permetteranno di ottenere interessanti ricompense da utilizzare nel gioco. Tra queste, spiccano senza ombra di dubbio le, sparse per le regioni di Leide, Duscae e Cleigne.

In questa guida troverete quindi alcune utili indicazioni che vi aiuteranno a completare le side-quest nel migliore dei modi.

Missioni di soccorso presenti nella regione di Leide



Tired of Running

• Ricompensa: 300 EXP, 500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Palpable Pain

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Tired of Running



When you Believe

• Ricompensa: 1000 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Palpable Pain



Search and Rescue

• Ricompensa: 300 EXP, 500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Lost Without a Potion

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Search and Rescue



Distress in the Desert

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Search and Rescue



A Cry for Help

• Ricompensa: 300 EXP, 500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Scared and Stranded

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: A Cry for Help



An Exaggerated Injury

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Scared and Stranded



Conceal, Don’t Feel

• Ricompensa: 300 EXP, 500 Gil

• Prerequisiti: A Cry for Help



Missioni di soccorso presenti nella regione di Duscae



All by Myself

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: nessuno



In Low Spirits

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: All by Myself



The Verge of Despair

• Ricompensa: 1 000 EXP, 2500 Gil

• Prerequisiti: In Low Spirits



Accursed Curiosity

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: All by Myself



A Hurting Heart

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Weary and Wounded

• Ricompensa: 1000 EXP, 2500 Gil

• Prerequisiti: A Hunting Heart



Trembling with Fear

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: nessuno



The Faint of Heart

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Wrecked with Anxiety

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Down on your Luck

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Missioni di soccorso presenti nella regione di Cleigne



Almost Out of Hope

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Poor, Misfortunate Soul

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: Almost Out of Hope



A Little Slip-Up

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Keeping the Faith

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: A Little Slip-Up



Injured and Introspective

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Keeping the Faith



Alas, Poor Hunter

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Losing Heart

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Alas, Poor Hunter



Blame the Beasts!

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Not so Easy Anymore

• Ricompensa: 1000 EXP, 2500 Gil

• Prerequisiti: Blame the Beasts!



Scared and Lonely

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: nessuno



Come individuare le persone da soccorrere

Per attivare le missioni di soccorso, dovrete individuare delle persone in difficoltà e dirigervi verso di loro, curandole con pozioni rivitalizzanti o antidoti. Gli NPC si lamenteranno e urleranno in attesa di aiuto, perciò sarà piuttosto facile scovare l’esatta posizione di ciascuno di essi. Ricordate inoltre che questi individui saranno sempre accovacciati vicino a delle rocce. Infine, ogni singola quest vi permetterà di ottenere una discreta quantità di esperienza e di Gil, che andranno a sommarsi alle monete in vostro possesso.