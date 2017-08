Final Fantasy XV: rivelati nuovi boss e stage per Monster of the Deep

Durante una presentazione ospitata dain Malesia, il lead designer diWan Hazmer ha rivelato nuove informazioni sull'espansione del Jrpg didestinata a. Mostrati nuovi boss, stage e altro ancora.

Annunciata in occasione dell'E3 2017 di Los Angeles, Monster of the Deep è un'espansione stand alone di Final Fantasy XV dedicata all'attività della pesca, pensata esclusivamente per Playstation VR. Al fine di ricreare l'esperienza nel modo più fedele possibile, il team è andato a pescare a Yokohama Bay in compagnia del character supervisor di Kingsglaive: Final Fantasy XV Kazuaki Iwasawa, a sua volta un esperto pescatore (come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia).

Wan Hazmer ha sottolineato che Monster of the Deep non sarà un semplice spin-off di Final Fantasy XV, ma a tutti gli effetti un gioco autonomo in piena regola, con un sistema di controllo studiato a tavolino per essere solido, intuitivo e comodo. Inoltre nel gioco non controlleremo Noctis, ma vestiremo i panni di noi stessi interagendo con gli altri personaggi, diventando a tutti gli effetti il quinto membro della banda.

In Monster of the Deep saranno presenti diverse modalità di gioco, tra cui la Story Mode, la Free Mode (con la possibilità di esplorare liberamente ogni location) e Mobhunts (che ci permetterà di guadagnare nuovi crediti per migliorare la nostra attrezzatura da pesca). Il gioco girerà su Playstation VR a 60 FPS, proponendo diversi stage in cui sarà possibile camminare per trovare il punto di pesca più favorevole. Oltretutto ci saranno anche alcuni stage segreti, in cui si potranno trovare pesci più rari.

Nelle immagini riportate in basso potete dare un'occhiata ai vari stage presentati durante l'evento, oltre a 3 boss fight in cui sarà possibile imbattersi nel gioco. Ricordiamo che Monster of the Deep: Final Fantasy XV arriverà a Settembre 2017 in esclusiva per Playstation VR.