Final Fantasy XV: serie in pausa in caso di flop commerciale

Durante un panel alla GDC 2017, Hajime Tabata ha parlato die di come il titolo abbia rappresentato una grande scommessa non solo per il suo team, ma anche per il publisher

Queste le parole di Tabata: "Final Fantasy XV è stato un progetto mastodontico. Dopo un mese dal lancio, abbiamo venduto sei milioni di copie e siamo tutti soddisfatti di questo risultato. In caso di fallimento, non ci sarebbe stata una seconda possibilità: la serie regolare sarebbe stata messa in pausa e Square-Enix si sarebbe concentrata sugli spin-off. Non parliamo quindi dell'ultimo Final Fantasy in assoluto, ma ci siamo andati davvero vicini."

Tabata ha rivelato come le previsioni iniziali del reparto commerciale di Square-Enix parlavano di vendite inferiori alle cinque milioni di copie, l'abbandono del sistema di combattimenti a turni avrebbe infatti penalizzato le vendite del gioco, almeno secondo la dirigenza del publisher. A questo punto, lo stesso Tabata ha aumentato l'obiettivo (sei milioni di unità) così da motivare ancora di più il suo team.