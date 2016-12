Final Fantasy XV sfoggia i riconoscimenti della stampa nel nuovo trailer

ha pubblicato nel corso della giornata un nuovo trailer per il suo recente. Il filmato che vi proponiamo in testata si sofferma in particolar modo sui riconoscimenti della stampa specializzata che, seppur evidenziando alcuni difetti nella produzione, ha comunque lodato il lavoro svolto dal team capitanato da Hajime Tabata.

Il trailer ci permette quindi di ripercorrere le maestose ed artisticamente ispirate ambientazioni in cui avranno luogo le avventura di Noctis, Gladio, Prompto e Ignis. Tuttavia, il video contiene anche degli spoiler riguardo alcuni momenti topici dell'esperienza di gioco, quindi, se non avete ancora giocato al titolo, ve ne sconsigliamo la visione.

Ricordiamo che Final Fantasy XV è disponibile ora per PlayStation 4 e Xbox One. L'ultima fatica di Square-Enix è stata ampiamente apprezzata anche sulle nostre pagine: per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo alla Video Recensione di Final Fantasy XV.