Final Fantasy XV si aggiorna con il New Game Plus e i contenuti di Natale

ha pubblicato l'aggiornamento 1.03 di(inizialmente atteso per il 22 dicembre): l'update pesa 3.26 GB ed è ora disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One.

La patch 1.03 introduce la modalità New Game Plus e risolve vari bug e problemi tecnici, oltre ad includere i contenuti dell'Holiday Pack, tra cui nuove decorazioni e cornici per le foto, alcune delle quali a tema natalizio. Ricordiamo che i possessori del Season Pass avranno accesso all'Holiday Pack Premium, che include vari contenuti aggiuntivi, tra cui un biglietto per l'evento di carnevale che si terrà a fine gennaio. Square-Enix ha recentemente svelato il piano degli aggiornamenti di Final Fantasy XV, gli sviluppatori prevedono di aggiungere tante novità nel corso del 2017, tra cui nuove cutscene per approfondire la trama del gioco.