In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha annunciato che l'arrivo di un corposo aggiornamento gratuito perche includerà nuovi contenuti per la storia e alcune migliorie, come l'aumento delle abilità di protagonisti legate alla caccia.

Al momento il publisher non ha rivelato ulteriori dettagli riguardo i contenuti della storia che saranno integrati nel nuovo aggiornamento, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Square-Enix ha pubblicato un trailer che mostra inoltre le prossime novità in arrivo nell'universo di Final Fantasy XV, tra cui l'espansione Comrades (31 ottobre), il DLC Episode Ignis (atteso per dicembre) e Final Fantasy 15 Pocket Edition, in arrivo a fine anno.