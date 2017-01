Final Fantasy XV: Square Enix è al lavoro su un'espansione non ancora annunciata

L'ultimo numero di Famitsu, nota rivista videoludica nipponica, include un'intervista ain cui lo sviluppatore afferma che il suo obiettivo per l'anno 2017 è ampliare, anche tramite un'espansione non ancora annunciata.

Per il momento il director non si è sbottonato ulteriormente sulla questione. È possibile, tuttavia, che nuove informazioni su questo contenuto inedito saranno condivise in occasione del prossimo Active Time Report, atteso in tempi brevi. Non ci resta altro che attendere futuri aggiornamenti da parte della software house. Ricordiamo che recentemente Final Fantasy XV ha tagliato il traguardo delle 6 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, riuscendo a piazzare un milione di unità nel corso delle festività natalizie.