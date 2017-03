Final Fantasy XV: Square Enix pubblica i dettagli di Episode Gladiolus

Si avvicina ormai la data di lancio di Episode Gladiolus, il primo DLC di, eha deciso di pubblicare in rete maggiori dettagli riguardo ai contenuti e alle novità incluse, oltre ad alcuni accenni sulla storia e sul ruolo dei personaggi.

Di seguito, ecco riassunti i punti principali delle informazioni condivise da Square Enix, ma segnaliamo che quanto riportato potrebbe contenere spoiler. Invitiamo quindi coloro che preferiscono evitare anticipazioni su Final Fantasy XV ed Episode Gladiolus a non proseguire oltre nella lettura.

La sconfitta subita da parte del Comandante Ravus Nox Fleuret è davvero difficile da digerire per Gladio, che si ritrova faccia a faccia con i propri limiti: in quanto "Scudo del Re", deve dimostrare di essere forte abbastanza per proteggere Noctis. Per questo motivo, a un certo punto, si separa dai suoi compagni di viaggio e incontra Cor Leonis, che gli farà da mentore mentre affronterà una dura prova nelle antiche rovine di Lucis. Gladio dovrà mostrarsi degno di essere lo Scudo del Re superando le sfide mortali che gli imporrà Gilgamesh: nessuno è mai riuscito a sopravvivere alle prove, a parte Cor stesso.

Nel DLC Episode Gladiolus, il sistema di combattimento sarà adattato alle capacità di quest'ultimo, decisamente diverse da quelle di Noctis. Le meccaniche sono soprattutto fondate sulle parate e sui contrattacchi, e perciò includeranno due nuove feature, ovvero "Valor" e "Rage".

Il DLC è ambientato in un luogo non accessibile nel gioco principale, dove sarà possibile ottenere oggetti esclusivi che potranno essere poi trasportati nell'avventura. Infine, dopo aver completato l'Episodio, verranno sbloccate due nuove modalità di gameplay: "Score Attack" e "Final Trial".

Ricordiamo che Episode Gladiolus sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 28 marzo. Il DLC è incluso nel Season Pass di Final Fantasy XV, ma può anche essere acquistato separatamente al prezzo di 4,99 euro.