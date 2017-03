Final Fantasy XV: Square-Enix svela nuovi dettagli su Episode Gladio

I fan dipossono esplorare il mondo di Eos da un nuovo punto di vista grazie al primo di una serie di contenuti scaricabili (DLC) dedicati ai personaggi, ovvero

Per la prima volta i giocatori potranno mettere da parte le proiezioni dinamiche del principe Noctis e mettersi nei panni del suo fedele compagno Gladio, che utilizza uno stile di combattimento molto diverso che si concentra sulla difesa, i blocchi e i contrattacchi.

Questo episodio include

Una nuova storia narrata dal punto di vista di Gladio, che rivela ciò che è successo quando il personaggio si è separato dal resto degli amici durante la storia principale;

Un fantastico sistema di battaglia che si concentra sui blocchi e sui contrattacchi di Gladio attraverso i nuovi sistemi Valor e Rage

Nuove parti di Eos visitabili (prima inaccessibili)

Oggetti esclusivi disponibili solo per chi completa Episode Gladio che potranno essere utilizzati anche nella storia principale

Due nuovissime modalità di gioco, "All’ultimo sangue" e "Confronto marziale", che saranno disponibili dopo il completamento di Episode Gladio.

Square-Enix ha anche pubblicato un aggiornamento gratuito che aggiunge delle nuove scene al Capitolo 13, due strade diverse tra cui scegliere sempre nel Capitolo 13 e una magia dell’Anello più potente, oltre ad aprire nuove aree da esplorare in gioco. Final Fantasy XV Episode Gladio sarà disponibile da domani come contenuto stand-alone su Xbox Games Store e PlayStation Store o come parte del pass stagionale. I giocatori che possiedono il pass stagionale potranno accedere automaticamente al DLC.