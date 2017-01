Final Fantasy XV supera un milione di copie vendute in Giappone

Secondo gli ultimi dati diffusi da Famitsu e Media Create,avrebbe superato quota un milione di copie vendute in Giappone, assestandosi a 1,017,348 unità, dato aggiornato al 25 dicembre 2016.

Final Fantasy XV ha venduto 928.815 copie fisiche dal lancio e 88.533 unità digitali, per un totale di 1,017,348 copie, cifra che non tiene conto dei download su Xbox One e delle vendite effettuate dopo il 25 dicembre. In Giappone, il gioco ha faticato inizialmente a imporsi a livello commerciale, riscuotendo un successo maggiore in Occidente, con oltre cinque milioni di copie distribuite. I numeri di Final Fantasy XV in Oriente sono decisamente più bassi di quelli registrati dai precedenti episodi della saga, il traguardo del milione di copie può dirsi quindi una notizia decisamente positiva per Square-Enix.