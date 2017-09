Final Fantasy XV: il supporto di Square-Enix si estende fino al 2018

Durante l'Active Time Report tenuto nella giornata di oggi, Hajime Tabata, director di, ha confermato che il supporto diin favore del suo ultimo J-RPG non si conlcuderà nel 2017, come precedentemente previsto.

L'arrivo del DLC dedicato al personaggio di Ignis, previsto per il mese di dicembre, avrebbe dovuto rappresentare l'ultimo tassello del supporto principale fornito da Square-Enix post-lancio; tuttavia, come specificato in giornata da Tabata, il publisher ha deciso di continuare a creare nuovi contenuti anche nel 2018.

Non sono stati rivelati altri dettagli al riguardo, ma il fatto che Tabata si sia recentemente dimostrato interessato ad un DLC incentrato su Lunafreya potrebbe costituire un valido indizio di partenza.

Final Fantasy XV, inoltre, riceverà presto dei nuovi contenuti per la storia tramite l'introduzione di un nuovo aggiornamento, come annunciato solo pochi giorni fa, mentre il 31 ottobre è atteso l'arrivo dell'espansione Comrades, che per la prima volta aprirà lo scenario del gioco multiplayer online.