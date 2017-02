Final Fantasy XV: svelati nuovi dettagli sul DLC Episode Gladio

ha aggiornato il sito ufficiale disvelando alcuni dettagli su, primo DLC dedicato alla storia di. Attenzione: quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler sulla trama del gioco.

Episode Gladio sarà ambientato dopo lo scontro con Ravus, quando Gladio abbandona il gruppo per portare a termine un nuovo incarico, un viaggio di addestramento da affrontare insieme a Cor, con l'obiettivo di diventare ancora più forte.

Il DLC Episode Gladio sarà disponibile dal 28 marzo su PlayStation 4 e Xbox One, i possessori del Season Pass potranno scaricarlo gratuitamente, per tutti gli altri il prezzo è fissato a 4,99 euro. In calce alla notizia trovate una nuova immagine tratta dal contenuto aggiuntivo.