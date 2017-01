Final Fantasy XV: Tabata parla dei cambiamenti in arrivo per il capitolo 13

Uno degli aspetti più controversi diè senza dubbio il suo capitolo 13: molti sono infatti i giocatori rimasti delusi dal drastico cambio di gameplay adottato da Hajime Tabata e il suo team da questo momento in poi.

Come sappiamo, Square-Enix non è rimasta indifferente al malcontento esternato dai fan, ed ha quindi deciso di apportare delle modifiche al gioco e, in particolar modo, al tredicesimo capitolo. Tabata si è recentemente espresso sulla questione, affermando di voler cambiare le carte in tavola, mantenendo però un necessario equilibrio all'interno delle dinamiche di gioco. "Se parliamo di gameplay e non di plot narrativo, pensare a dei cambiamenti aiutati dal feedback della community non è qualcosa che stravolge la visione originale del team di sviluppo. Non abbiamo intenzione di rendere Final Fantasy XV un gioco completamente diverso rispetto alla sua uscita. Stiamo compiendo delle modifiche per poter migliorarne il gameplay, ma questo non vuol dire che riguarderanno esclusivamente il capitolo 13".

Proprio parlando del tredicesimo capitolo, Tabata ha inoltre aggiunto: "Il quantitativo di stress che ha colpito i nostri giocatori durante questo capitolo è stato più grande di quanto avessimo previsto. Crediamo che risolvendo questo problema, consegneremo un'esperienza di gioco migliore".

Final Fantasy XV è disponibile per PS4 e Xbox One.