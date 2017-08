Final Fantasy XV, Tabata precisa: i requisiti PC non sono ancora stati definiti

Nei giorni scorsi sono emersi online quelli che sembravano essere i requisiti raccomandati per la neo-annunciata versione PC di. Hajime Tabata, director del J-RPG, è però intervenuto nelle scorse ore per fare un'importante precisione al riguardo.

A quanto pare, le specifiche di cui siamo venuti a conoscenza facevano riferimento alla configurazione utilizzata da Square-Enix per far girare la demo - e quindi una versione ancora acerba del gioco.

"Si è trattato di un errore", le parole di Tabata. "Un errore di comunicazione. In realtà, si tratta delle specifiche che utilizziamo ad oggi per la demo. Di nuovo, le specifiche per la versione finale non sono ancora state decise. C'è una buona possibilità che possano cambiare".

Facendo riferimento alla GPU utilizzata per la demo, Tabata ha poi così aggiunto: "Ma non abbiamo assolutamente lockato il frame-rate a 30fps. E' semplicemente il massimo che si può fare attualmente con la GTX 1080 Ti [in risoluzione 4K]".

Final Fantasy XV Windows Edition è atteso nel corso del 2018 su PC.