Final Fantasy XV: Tabata spiega il cambio di nome da Final Fantasy Versus 13

Dopo anni di travagliato sviluppo, il 2016 è finalmente riuscito a consegnare Final Fantasy XV al grande pubblico, rivelandosi come uno dei titoli più interessanti dell’anno. Il cambiamento più significativo è stato rappresentato dal cambio della regia, passata da Tetsuya Nomura, noto per la serie Kingdom Hearts, ad Hajime Tabata.

L’utente xXShuyaXx del forum Mognetcentral è riuscito a scambiare qualche battuta proprio con il director del quindicesimo capitolo della serie, chiedendogli quali sfide abbia comportato subentrare alla regia di un gioco già in lavorazione, e cosa lo abbia spinto a cambiare il nome da Final Fantasy Versus XIII a Final Fantasy XV.

“Final Fantasy Versus XIII, cossi come Final Fantasy XIII, basavano le loro storie sulla Dea della serie Fabula Nova Crystallis. Con l’avvento delle console di nuova generazione, il team ha deciso di intraprendere una nuova direzione, abbracciando la ventata di novità e conferendo una nuova numerazione al titolo. Questa scelta ha conseguentemente richiesto un nuovo lavoro di valutazione su tutti gli aspetti del gioco. Come risultato, dopo aver definito il quadro generale, è stata introdotta la nuova eroina Lunafreya”.

Tabata ha infine aggiunto che la sceneggiatura di base scelta per Final Fantasy Versus XIII è stata preservata e trasferita all’interno di Final Fantasy XV, conservandone gran parte degli aspetti. L’RPG di Square Enix è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.