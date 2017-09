Final Fantasy XV: Tabata torna a parlare della possibile versione per Switch

Vi avevamo parlato nei giorni scorsi delle curiose dichiarazioni rilasciate da Hajime Tabata durante la Gamescom 2017, le quali lasciavano presagire con una certa fermezza l'arrivo disu Nintendo Switch.

Il direttore nipponico, intervistato da DualShockers in occasione del Pax West di Seattle, ha però voluto dare un freno agli entusiasmi, e puntualizzare sulla questione. Al momento, Square-Enix ha semplicemente provato a testare superficialmente l'impatto del Luminous Engine su Nintendo Switch: il risultato non è stato eccezionale, dal momento che il team "non è riuscito a trasporre la maggior parte dell'engine su Switch".

Tuttavia, c'è da considerare che un lavoro apposito di ottimizzazione per la console non c'è ancora stato, motivo per il quale Square-Enix ribadisce il fatto di tenere in alta considerazione il port del gioco sulla piattaforma ibrida. Nel caso in cui il progetto prenda infine forma - conclude infine Tabata - sarà prioritario per Square-Enix sfruttare appieno le peculiarità di Switch, esattamente come la compagnia sta facendo per la versione PC del gioco.

Durante la stessa intervista, è stato confermato che Final Fantasy XV girerà in 4K upscalati tramite checkerboard rendering su Xbox One X.