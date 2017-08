Final Fantasy XV: il team è rimasto sorpreso dalle reazioni miste del pubblico

Durante un'intervista pubblicata su PCGamesN, il director diHajime Tabata ha dichiarato che il team di sviluppo è rimasto "genuinamente sorpreso" dalle reazioni miste del pubblico. La seconda metà del gioco, in particolare, è stata oggetto di più critiche del previsto.

"A breve distanza dalla pubblicazione c'erano molte persone soddisfatte dal gioco, ma al tempo stesso c'era chi non aveva apprezzato del tutto l'esperienza. Ci siamo sentiti come se volessimo tornare indietro nel tempo per continuare a migliorare il gioco e renderlo appetibile al maggior numero possibile di persone." osserva Tabata.

"Con sorpresa abbiamo constatato che il grosso delle critiche si è concentrato sulla seconda parte dell'avventura. Se fossimo stati in grado di prevederlo in anticipo, saremmo corsi ai ripari prima di pubblicare il gioco. Ma a dire la verità la cosa ci ha colti di sorpresa." spiega il director.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Tabata? Ricordiamo che durante la Gamescom 2017 è stata annunciata la Windows Edition di Final Fantasy XV, versione che si affiancherà a quelle già disponibili su PS4 e Xbox One.