ha pubblicato un trailer per mostrare i prossimi contenuti diin arrivo su PlayStation 4 e Xbox One: il 21 febbraio sarà disponibile ilmentre dal 28 marzo sarà possibile scaricare l'atteso DLC

Il contenuto aggiuntivo incentrato su Prompto arriverà invece durante la primavera (probabilmente a giugno, sebbene non ci siano conferme in merito), al momento però il publisher non ha rivelato altri dettagli su questo pacchetto.

Recentemente, Hajime Tabata ha parlato del DLC dedicato Ignis, rivelando come questo avrà un grande impatto sulla trama del gioco. Ricordiamo infine che il 21 febbraio sarà disponibile anche la patch che abiliterà il supporto per PlayStation 4 Pro.