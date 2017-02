Final Fantasy XV: il trailer per la GDC è incentrato sulla musica

In occasione della GDC, ormai alle porte,ha pubblicato in rete un trailer per anticipare al pubblico quali saranno gli argomenti che verranno trattati nel panel dedicato a. Nel filmato, il programmatore audioparla della musica che fa da colonna sonora al gioco.

Nel video, Iwamoto spiega l'importanza rivestita dalla musica nel gioco, e di come il sistema innovativo "MAGI" permetta di rendere le colonne sonore di Final Fantasy XV interattive. L'argomento verrà approfondito in occasione della Games Developer Conference, il prossimo 3 marzo, a San Francisco. Purtroppo, non è prevista al momento una trasmissione livestream di questo panel.