Final Fantasy XV: trailer ufficiale e nuove immagini per Episode Gladio

In occasione del PAX 2017 di Boston,ha mostrato il trailer ufficiale e alcuni nuovi screenshot per, il prossimo DLC in arrivo per. Il video è stato riportato in cima alla notizia, mentre le immagini le trovate a fondo pagina.

Il publisher ha diffuso nuove informazioni sul DLC, confermando che Gladio avrà uno stile di combattimento molto più fisico rispetto a Noctis, a metà strada tra un approccio offensivo e difensivo. Più in generale, la difesa ricoprirà un ruolo fondamentale durante i combattimenti, incentivando i giocatori a parare i colpi degli avversari per riempire un indicatore di "Ira" fino a 4X, con l'effetto di aumentare il danno inflitto da Gladio.

Episode Gladio (di cui vi abbiamo proposto 15 minuti di gameplay) avrà al suo interno due tracce musicali realizzate dal compositore di NieR Automata: il DLC uscirà il prossimo 28 Marzo su Playstation 4 e Xbox One. Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.