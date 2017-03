Sul forum del sito PSN Profiles sono stati resi noti i trofei del DLCdi, in uscita domani, martedì 28 marzo. Il contenuto aggiuntivo includerà sette trofei (di cui uno nascosto), di seguito vi proponiamo la lista completa

Trofei di Bronzo

Picker-Upper

Column Colossus

Master and Pupil

Shield of the Chosen King

No Pain, No Gain

Transcendence (Trofeo Segreto)

Trofei Oro

A New Blademaster

I corrispettivi obiettivi verranno sbloccati su Xbox One, anche il valore non è ancora stato reso noto. In attesa di Episode Gladio, vi invitiamo a scaricare l'aggiornamento di marzo di Final Fantasy XV che aggiunge il supporto per il DLC e numerose modifiche al Capitolo 13.