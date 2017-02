Final Fantasy XV: tutti gli annunci dell'ATR di oggi

Questa mattina,ha trasmesso in streaming un nuovo Active Time Report per, durante il quale, direttore del progetto, ha condiviso con il pubblico molte informazioni riguardanti gli aggiornamenti del gioco, i DLC e le modifiche e migliorie che verranno prossimamente apportate al gameplay.

Di seguito, potete trovare un riassunto con gli annunci più importanti, mentre in calce alla notizia abbiamo riportato il video integrale dell'ATR.

A partire dal 21 febbraio, sarà disponibile un nuovo aggiornamento del gioco che introdurrà il supporto a PS4 Pro (il gioco raggiungerà i 60fps in determinati frangenti). Inoltre, il level cap verrà portato a 120, sarà possibile conservare 200 foto anziché 150 e i giocatori potranno utilizzare il lettore musicale anche cavalcando i Chocobo.

Il 28 marzo, in concomitanza dell'uscita del DLC Episode Gladio, verranno implementate delle modifiche nel capitolo 13, e in generale delle migliorie nelle parti finali del gioco. In una breve sezione del tredicesimo capitolo, si potrà giocare nei panni di Gladio.

Il Booster Pack + (disponibile dal 21 febbraio per coloro che posseggono il Season Pass di Final Fantasy XV) includerà i seguenti oggetti esclusivi: Boost Sword (arma), Dragon Mod (canna da pesca), Aviol (mulinello). La versione gratuita del Booster Pack, scaricabile da tutti gli utenti, include invece le armature speciali "Magitek Exosuit" per tutti i membri del party, ma tuttavia questi costumi saranno disponibili più avanti, in un periodo non specificato. Il publisher di Power Rangers ha fatto notare alla compagnia le evidenti similitudini tra i due design, e così il team di sviluppo ha deciso di rivederne l'aspetto per assicurarsi che sia originale.

La compagnia ha mostrato un'immagine teaser (in calce alla notizia) per il DLC Episode Prompto, che sarà disponibile nel mese di giugno. Non ci sono molte informazioni sui contenuti, ma Tabata ha spiegato che sarà focalizzato sullo sviluppo di questo personaggio.

Il team sta lavorando ad un aggiornamento per permettere ai giocatori di guidare liberamente la Regalia anche fuori dalle strade e dai sentieri sferrati, sebbene ciò comporti alcune complicazioni.

Infine, il direttore ha dichiarato che a partire dal 31 marzo, la Platinum Demo di Final Fantasy XV verrà definitivamente rimossa dagli store.