Final Fantasy XV: le vendite del day one hanno coperto i costi di sviluppo

Durante una visita alla Business Division 2 di, DualShockers ha avuto modo di incontrare Hajime Tabata e in questa occasione il direttore diha rivelato che i costi di sviluppo del gioco sono stati già coperti con le sole vendite del day one.

Tabata non ha rivelato cifre precise ma sappiamo che al lancio Square-Enix ha distribuito cinque milioni di copie del gioco in tutto il mondo, cifra poi aumentata a sei milioni dopo le festività natalizie. In Giappone, le vendite hanno raggiunto e superato quota un milione, dato che include non solo le copie retail ma anche i download digitali da PlayStation Store e Xbox Store.

Final Fantasy XV si è rivelato dunque un buon successo per Square-Enix, lo sviluppo si è protratto per quasi un decennio (nel 2006 il progetto venne annunciato come Final Fantasy Versus XIII) ma gli altri costi di sviluppo sono già stati recuperati e ora il publisher può trarre profitti dal progetto.