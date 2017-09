Final Fantasy XV ha venduto oltre 6.5 milioni di copie in tutto il mondo

Come rivelato dal director Hajime Tabata,ha raggiunto e superato le 6.5 milioni di copie vendute su PlayStation 4 e Xbox One in tutto il mondo.

Pubblicato originariamente su lo scorso novembre dopo un travagliato sviluppo, il J-RPG di Square-Enix ha continuato ad evolversi ed arricchirsi con numerosi contenuti aggiuntivi, tra cui diversi aggiornamenti gratuiti, eventi speciali, DLC dedicati ai compagni di viaggio di Noctis, collaborazioni con altri franchise e una fase di test dedicata a una modalità multiplayer online.

Questo il commento di Tabata: "Dal punto di vista commerciale, abbiamo venduto più di 6.5 milioni di copie e, considerando che pubblicheremo nuovi contenuti fino al lancio della Windows Edition - e poi abbiamo anche la Pocket Edition - questo progetto è stato molto fruttuoso per noi. Ma da un punto di vista personale, ciò che ci ha importato per davvero è stato il feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori sin dal day one. Molti di quelli che hanno mosso delle critiche hanno avvertito una narrativa debole in certi aspetti. Quindi, dal canto nostro, abbiamo provato a fare del nostro meglio per migliorare e arricchire quelle aree di cui i giocatori non erano soddisfatti".

Final Fantasy XV è disponibile per PS4 e Xbox One. Il gioco è atteso su PC nel corso del 2018, mentre la Pocket Edition sarà pubblicata su dispositivi iOS e Android entro la fine di quest'anno.