Final Fantasy XV: al via il contest fotografico per il Carnevale Kupòkuè

ha annunciato il primo contest fotografico di: i partecipanti dovranno scattare un'immagine utilizzando la funzionalità "Selfie" aggiunta con l'ultimo aggiornamento.

La foto dovrà avere come tema il Carnevale Kupòkuè, lo speciale evento a tempo dedicato alla festività di Carnevale, in corso fino al 20 febbraio. La foto dovrà poi essere condivisa sul profilo Twitter @FFXVEN utilizzando l'hashtag #FFXVSnapshot1. I vincitori totali saranno cinque, due scelti da Square-Enix, altrettanti votati dal pubblico e uno selezionato da Hajime Tabata. Il vincitore vedrà la propria foto inserita in uno dei prossimi DLC del gioco. Il regolamento completo è disponibile a questo indirizzo.