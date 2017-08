Nella giornata di ieri,ha pubblicato le prime immagini di, oggi la divisione giapponese del publisher ha reso disponibili altri screenshot inediti per la versione PC del gioco.

Trovate le immagini in calce alla notizia, ricordiamo che Final Fantasy XV Windows Edition sarà sviluppato in collaborazione con NVIDIA, la casa americana fornirà tecnologie e supporto per ottimizzare il gioco con le migliorie tecnologie gaming in ambito PC.

Final Fantasy XV Windows Edition è atteso per il 2018, NVIDIA ha svelato nell scorse ore anche i requisiti raccomandati per giocare in 4K.