Final Fantasy XV Windows Edition si mostra con immagini e trailer di debutto

ha annunciato l'edizione Windows di: la versione PC sfrutterà la tecnologiae altre funzionalità avanzate aggiungendo miglioramenti grafici e del simulatore di fisica, con il supporto degli strumenti per la cattura e condivisione delle immagini.

Square-Enix utilizzerà il Luminous Engine di nuova generazione insieme ad NVIDIA GameWorks e altre tecnologie avanzate per rendere Final Fantasy XV Windows Edition l’edizione definitiva del gioco, supportando le risoluzioni native a 4K e 8K, così come HDR10 e DOLBY ATMOS. In più, Final Fantasy XV Windows Edition includerà i contenuti aggiuntivi originariamente inclusi nel pass stagionale della versione console e i contenuti gratuiti, mentre l’aggiunta della modalità in prima persona permetterà un’esperienza di immersione unica.

"Con l’aiuto di NVIDIA, in Final Fantasy XV Windows Edition stiamo creando un’incredibile esperienza visiva degna di questa serie" afferma Hajime Tabata, direttore di Final Fantasy XV. "NVIDIA è leader dell’innovazione nella nostra industria e a trarne i maggiori benefici sono sia i giocatori che gli sviluppatori."

Final Fantasy XV Windows Edition includerà le seguenti tecnologie GameWorks per la grafica in tempo reale e le simulazioni di fisica:

NVIDIA Flow – per creare fluidi combustibili dinamici, fuoco e fumo.

– per creare fluidi combustibili dinamici, fuoco e fumo. NVIDIA HairWorks – per creare capelli e peli dinamici e realistici per i personaggi, gli animali e i mostri che abitano il mondo di gioco.

– per creare capelli e peli dinamici e realistici per i personaggi, gli animali e i mostri che abitano il mondo di gioco. NVIDIA ShadowWorks – per permettere ai personaggi di proiettare ombre su loro stessi..

– per permettere ai personaggi di proiettare ombre su loro stessi.. NVIDIA Turf Effects – per creare erba e vegetazione dinamiche nell’ambiente di gioco.

– per creare erba e vegetazione dinamiche nell’ambiente di gioco. NVIDIA VXAO – per aggiungere profondità e realismo in base al principio fisico di luce e ombra.

Verranno anche supportati entrambi gli strumenti GeForce Experience per la cattura e condivisione delle immagini:

NVIDIA Ansel uno strumento fotografico in game che permetterà ai giocatori di scattare foto da ogni angolazione, aggiungere filtri, catturare immagini HDR in formato ad alta definizione e condividere immagini a 360 gradi tramite smartphone, PC o set VR.

uno strumento fotografico in game che permetterà ai giocatori di scattare foto da ogni angolazione, aggiungere filtri, catturare immagini HDR in formato ad alta definizione e condividere immagini a 360 gradi tramite smartphone, PC o set VR. NVIDIA ShadowPlay Highlights cattura automaticamente le più grandi imprese dei giocatori con video e immagini e attiva la condivisione diretta nei social.

Final Fantasy XV Windows Edition sarà disponibile all’inizio del 2018 per PC Windows.