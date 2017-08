Final Fantasy XV Windows Edition si mostra in un nuovo gameplay trailer in 4K

Nella giornata di oggi, il canale YouTube ufficiale di NVIDIA ha pubblicato un nuovo gameplay trailer in 4K dedicato a, versione PC del J-RPG diannunciata durante la Gamescom 2017.

Il filmato, che potete visionare in cima all'articolo, mette in mostra le spettacolari scene di battaglia che caratterizzano il titolo e alcune delle ambientazioni iniziali visitabili, il tutto sublimato dalla risoluzione 4K e dagli effetti grafici NVIDIA Gameworks applicabili su PC.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Final Fantasy XV Windows Edition arriverà su PC nel corso del 2018. Hajime Tabata ha recentemente rivelato in un'intevista che al momento nemmeno una scheda grafica GTX 1080 Ti è in grado di far giare il gioco in 4K a 60 fotogrammi al secondo.