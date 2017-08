Finanziata con successo la campagna Kickstarter del controller N64 'Next Gen'

I ragazzi disono riusciti a completare con un notevole successo la campagna Kickstarter lanciata per la realizzazione del controller". Partendo con un obiettivo prefissato di 13.000 dollari, gli autori possono contare ora su un budget superiore ai 100.000 dollari.

Il controller N64 Next Gen consiste in una rivisitazione ammodernata del controller della storica console Nintendo. L'obiettivo è quello di rendere il prodotto il più ergonomico possibile, grazie all'introduzione di un nuovo stick analogico, a dei pulsanti C più larghi e ai tasti Z reimmaginati come grilletti piazzati sui lati posteriori del pad.

Il controller, che potete acquistare supportando Retro Fighters con un esborso minimo di 20 dollari, è compatibile con il Nintendo 64 ma è utilizzabile anche su PC e Mac tramite adattatore (una seconda versione con supporto USB non è stata esclusa nel caso la campagna di crowdfunding si fosse conclusa con successo).

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina Kickstarter del progetto.