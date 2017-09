Finanziata con successo la campagna Kickstarter di Okinawa Rush

Diverse settimane fa, gli sviluppatori dello studio indipendentehanno lanciatosu Kickstarter , nella speranza di riuscire a raggiungere un primo obiettivo di £10,000 per potersi dedicare a tempo pieno al progetto e permettersi di assumere artisti per la realizzazione di animazioni e stage aggiuntivi.

L'obiettivo sopracitato è stato oggi raggiunto, come gli sviluppatori hanno lietamente annunciato. Okinawa Rush, dunque, prenderà vita, e si presenterà come un action-RPG fortemente ispirato dai titoli arcade anni '90, quali Double Dragon e Street Fighter. Il gioco ci vedrà vestire i panni di Hiro Yashima, un leggendario maestro di arti marziali che cercherà di vendicare la propria famiglia sconfiggendo l'armata dei ninja conosciuta come Black Mantis.

Sokaiken definisce Okinawa Rush un action-RPG skill based, che con il tempo e l'esperienza rivelerà al giocatore tutte le sue sfaccettature di gameplay: la velocità del combattimento, il sistema di parry, l'item system "Feng Shui" e altro ancora. Il gioco, inoltre, supporterà la co-op locale a due giocatori.

Okinawa Rush uscirà entro il 2017 su PC, ma gli sviluppatori sperano di portare il titolo anche su PS4 e Xbox One in secondo momento.