Finding Paradise: il seguito di To the Moon è stato rinviato

Inizialmente previsto per la stagione estiva,, seguito dell'acclamatoe proseguo delle avventure della dottoressa Eva Rosalene e del dottor Neil Watts, arriverò soltanto entro la fine del 2017.

I ragazzi di Freebird Games hanno così commentato il rinvio: "A causa di motivi personali, la release è stata spostata alla fine dell'anno per poter assicurare la qualità del prodotto.

Nonostante questi ritardi, il gioco ha fatto dei solidi progressi. Una nuova demo progressiva sarà rilasciata ai nostri tester interni nelle prossime settimane, con la prossima demo che consisterà nella versione finale".

Parlando poi dei contenuti che il gioco presenterà, Freebird ha definito Finding Paradise come l'altro lato della stessa medaglia di To the Moon. I due titoli affrontano tematiche simili, e sono costruiti uno sull'altro.

Nel frattempo, è già disponibile "A Bird Story", una breve demo del titolo; nel mentre su dispositivi iOS e Android è stata da poco rilasciata la versione HD di To the Moon.