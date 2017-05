Fire Emblem Echoes: il nuovo spot introduce Alm e Celica

Nintendo UK ha pubblicato uno spot TV di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia incentrato sui personaggi di Alm e Celica, i due protagonisti del nuovo episodio della serie Fire Emblem, in uscitai l 19 maggio su Nintendo 3DS.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia è il remake di Fire Emblem Gaiden, secondo titolo della saga uscito nel 1992 su Nintendo NES, esclusivamente in Giappone. Questa riedizione presenta un comparto tecnico aggiornato, nuovi dungeon da esplorare, dialoghi parzialmente riscritti e doppiati in lingua inglese.

Il gioco uscirà in Europa il 19 maggio in versione Standard e Collector's Edition, la quale include vari bonus fisici come la colonna sonora su CD, un set di spillette in metallo e gli Amiibo di Alm e Celica.