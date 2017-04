Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia: 19 minuti di gameplay in inglese

ha pubblicato un nuovo video di gameplay per la versione inglese di, della durata complessiva di 19 minuti: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia. Il gioco debutterà in esclusiva suin Europa il prossimo 19 Maggio.

Già disponibile in Giappone (dove si è piazzato al primo posto tra i giochi più venduti della scorsa settimana), Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia si presenta come il remake di Fire Emblem Gaiden, titolo uscito nel 1992 su Nintendo NES (senza mai arrivare in Occidente). Questa riedizione presenta un comparto tecnico rivisitato, dialoghi doppiati (in lingua inglese, appunto), un nuovo arco narrativo e dungeon inediti da esplorare.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.