Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia avrà nuove feature rispetto all'originale

ha diffuso nuovi dettagli su, il remake perdi, il secondo capitolo della saga uscito su NES nel 1992 (esclusivamente in Giappone). Il gioco includerà diverse feature inedite rispetto alla versione originale.

In occasione del PAX East di Boston sono state svelate due differenze sostanziali rispetto al capitolo originale: Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, infatti, includerà una world map per gli spostamenti (invece di passare da una missione all'altra) e una visuale 3D in terza persona durante l'esplorazione dei dungeon (al posto della visuale dall'alto). Oggi arriva la conferma di altre nuove feature presenti nel remake: adesso gli arceri possono contrattaccare da una singola cella di distanza, permettendo un approccio più aggressivo, mentre i maghi spenderanno una parte della propria salute per lanciare gli incantesimi, costringendo a dosarli con molta più attenzione.

Ricordiamo che Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia farà il suo debutto esclusivamente su 3DS il 17 maggio 2017