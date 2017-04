ha pubblicato tre nuovi spot TV diche permettono di dare un breve sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e alle meccaniche di gameplay del gioco in arrivo su Nintendo 3DS.

Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia è un remake di Fire Emblem Gaiden, titolo uscito nel 1992 su NES solamente in Giappone. Questa riedizione presenta nuovi dungeon da esplorare, alcune aggiunte alla trama e dialoghi doppiati (in lingua inglese).

Il gioco sarà disponibile dal 20 aprile in Giappone e arriverà in Europa e Nord America il 19 maggio, in edizione standard e limitata. Lo stesso giorno verranno lanciati anche i due nuovi Amiibo di Alm e Celica, protagonisti dell'avventura.