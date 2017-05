Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia: svelato il piano dei DLC

ha svelato il piano di pubblicazione per i DLC di, il prossimo capitolo della saga strategica in arrivo suI il prossimo 19 Maggio. Il trailer riportato in cima alla notizia ci presenta i contenuti inclusi nei pacchetti.

Il piano dei DLC include il rilascio di 5 pacchetti nel corso del tempo, acquistabili separatamente oppure attraverso il Season Pass (proposto al prezzo di 45 dollari). Il DLC Pack 1 "Fledgling Warriors Pack" (disponibile dal 19 Maggio) include un nuovo dungeon e due mappe, così come il DLC Pack 2 "Undaunted Heroes Pack" (disponibile dal 25 Maggio), il DLC Pack 3 "Lost Altars Pack" (25 Maggio) aggiunge un dungeon misterioso che permette di ottenere nuovi upgrade, mentre il DLC Pack 4 "Rise of the Deliverance Pack" (1 Giugno) include un nuovo contenuto per la storia. Infine, il DLC Pack 5 non è stato ancora descritto da Nintendo, ma nuove informazioni in merito verranno annunciate nelle prossime settimane.

Ricordiamo che Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia sarà disponibile in esclusiva su Nintendo 3DS dal 19 Maggio.