Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia: vediamo 45 minuti di gameplay

Il canale Youtube di GameXplain ha pubblicato un nuovo video gameplay perdella durata di 45 minuti, tratto dalla versione occidentale del titolo: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Avvertenza Spoiler: il video mostra le fasi iniziali dell'avventura, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa vi sconsigliamo di guardare il filmato. In caso contrario potete farvi un'idea sulle meccaniche di gioco.

Ricordiamo che Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia uscirà in esclusiva su Nintendo 3DS il prossimo 19 maggio (il producer ha dichiarato che Shadows of Valentia sarà l'ultimo episodio regolare della serie in arrivo su 3DS). Nel frattempo potete dare un'occhiata alla limited edition del gioco nel recente video unboxing.